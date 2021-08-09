Житель дома в Мирном переулке Саратова пострадал из-за взрыва газа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Вызовов об этом ЧП в ведомство не поступало. Гражданин пострадал из-за нарушения правил использования бытового прибора.

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