Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина в Саратове пострадал из-за взрыва газа РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина в Саратове пострадал из-за взрыва газа По Новости Саратова - 09.08.2021 98 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Житель дома в Мирном переулке Саратова пострадал из-за взрыва газа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Вызовов об этом ЧП в ведомство не поступало. Гражданин пострадал из-за нарушения правил использования бытового прибора. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове благоустроят 7 общественных территорий Ванны с травой и арбузы: саратовцам рассказали, как спастись от жары Коллегу Николая Бондаренко по партии подозревают в зверском убийстве ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове благоустроят 7 общественных территорий Новости Саратова - 09.08.2021 0 На брифинге по вопросам благоустройства Саратова глава города Михаил Исаев рассказал о планах благоустройства общественных территорий. По его словам, в этом году планируется обустройство двух... Ванны с травой и арбузы: саратовцам рассказали, как спастись от жары 09.08.2021 Мужчина в Саратове пострадал из-за взрыва газа 09.08.2021 Коллегу Николая Бондаренко по партии подозревают в зверском убийстве 09.08.2021 Мэр Саратова рассказал о планах развития велосипедной инфраструктуры 09.08.2021