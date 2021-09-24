В середине августа в отдел полиции обратилась 67-летняя женщина с заявлением о пропаже автомобиля «Daewoo Nexia». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция установила личность подозреваемого — им оказался 39-летний житель Саратова. Мужчина признался в содеянном. Он сказал, что автомобиль продал неизвестному за десять тысяч рублей.

В итоге машину удалось обнаружить на Ново-Астраханском шоссе в технически исправном состоянии.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.