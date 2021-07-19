Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме тела 57-летнего мужчины в Марксе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 18 июля в реке Малый Караман был обнаружен его труп. За три дня до этого гражданин взял лодку, ушел рыбачить и не вернулся.

Его тело обнаружили родственники, которые достали его из воды.

Следователь осмотрел место происшествия.. По предварительным данным его тело находилось в воде не менее двух дней. В целях установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.