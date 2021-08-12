Вчера, 11 августа, в Аткарском районе на территории строительно-торговой базы нашли тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Днем в селе Языковка местный житель грузил песок на машине «КамАЗ». Он резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Водитель базы нашел его и вызвал бригаду «скорой». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

При осмотре тела следователи не нашли признаков насильственной смерти. Проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. По итогам проверки будет принято решение.