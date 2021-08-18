Проводится проверка по факту смерти 43-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

17 августа вечером 43-летний погибший был вместе с семьей в частном доме в Балашове. Он вышел во двор искупаться, после чего дома услышали крик и звук падения. Родственники выбежали на улицу и застали мужчину уже мертвым.

По предварительным данным, мужчина был поражен током от линии, проходящей по внешней стене дома.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение.