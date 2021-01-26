Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о вопиющем случае, который произошел в Татищевском районе.

Мужчина не раз избивал свою супругу, “новые синяки перекрывают старые, возможно сломаны ребра”.

Сейчас 26-летняя пострадавшая лежит в первой городской больнице, у нее пятый месяц беременности. У гражданки уже есть четверо детей, как сообщает источник.

Ситуация осложняется тем, что женщине нельзя сделать КТ, поскольку она в положении. Сегодня ее переводят в другое отделение, где лечат сочетанные травмы.

— Завтра выезд в Татищевский район, в том числе и по этому вопросу. Встреча со всеми органами системы профилактики. Необходимо найти детей, которых супруг увёз в неизвестном направлении, — уточнила чиновница.