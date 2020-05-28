В Балашове арестовали мужчину, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.

По данным следствия, вечером 23 мая 61-летний саратовец выпивал в квартире дома на улице Рабочая в Балашове с 38-летним приятелем и 30-летней дамой. Во время застолья мужчины поссорились, конкурируя за внимание собутыльницы, но позже помирились.

Однако младший затаил злобу на оппонента и ночью вскрыл ему шею ножом, от чего потерпевший скончался. Несмотря на это, убийца с девушкой легли спать. Но увиденное не давало ей покоя, и она поспешила удалиться. О произошедшем свидетельница рассказала родственнице, которая вызвала на место полицию и медиков.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится под стражей. Его обвиняют в убийстве.