Суд признал 47-летнего жителя Заводского района Саратова виновным в покушении на мошенничество. Об этом заявили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что с августа по декабрь 2019 года мужчина обманул своего знакомого — пообещал повлиять на результаты рассмотрения дела о банкротстве за 2,5 миллиона рублей.

Злоумышленника задержали в кафе, когда он получал деньги.

Теперь он проведет два с половиной года в исправительной колонии общего режима и выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.