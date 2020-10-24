Сегодня, 24 октября, 36-летний мужчина выпал из окна третьего этажа дома №2\12 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшие медики ЦМК госпитализировали его.

Обстоятельства выясняются.

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