Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина выпал из окна третьего этажа дома на Кузнечной в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина выпал из окна третьего этажа дома на Кузнечной в Саратове По Новости Саратова - 24.10.2020 38 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 24 октября, 36-летний мужчина выпал из окна третьего этажа дома №2\12 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие медики ЦМК госпитализировали его. Обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Женщина оставила жителя Романовки без 91 тыс рублей Сменились секретари саратовских отделений “Единой России” Три района Саратова остались без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина выпал из окна третьего этажа дома на Кузнечной в Саратове Новости Саратова - 24.10.2020 0 Сегодня, 24 октября, 36-летний мужчина выпал из окна третьего этажа дома №212 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие медики ЦМК госпитализировали его. Обстоятельства выясняются. Женщина оставила жителя Романовки без 91 тыс рублей 24.10.2020 Сменились секретари саратовских отделений “Единой России” 24.10.2020 Три района Саратова остались без воды 24.10.2020 Названа причина морского ЧП на Камчатке 24.10.2020