В полицию поступило заявление от саратовца об угоне его Volkswagen Polo. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина проснулся, а свой транспорт у дома на 3-м Цементном проезде, где он его обычно оставлял, не обнаружил.

На место событий выехали следователи. Выяснилось, что до этого потерпевший пил спиртное в компании. Он уснул, а его недавний знакомый взял ключи от машины и уехал на ней.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний рецидивист.

Транспорт без повреждений обнаружили на улице Емлютина.

На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.