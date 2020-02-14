Полицейские раскрыли семейную кражу в Энгельсе.

Местная 57-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением о краже денег с карты, сообщили в ГУ МВД. Дама пояснила, что за четыре месяца с электронного кошелька было списано 123 тысячи 418 рублей. Полисменам она сказала, что подозревает своего зятя.

Во время проверки оперативники выяснили, что средства переводились с помощью «мобильного банка» на счет подозреваемого родственника. 27-летнего вора задержали.

В отделе он раскаялся, что обворовывал тещу, когда приезжал в гости. Вернуть присвоенное не смог — потратил.

Сейчас на преступника завели уголовное дело и запретили уезжать из города.