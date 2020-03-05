Житель Марксовского района Саратовской области проведет девять с половиной лет в колонии за убийство сожительницы, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 5 декабря прошлого года 46-летний мужчина выпивал со своей 49-летней сожительницей и приятелем. С наступлением ночи, гость отправился спать, а мужчина начал высказывать своей любовнице претензии за то, что она, якобы, флиртовала с его другом. Слова мужчина подкрепил ударами руками и ногами.

После разборки пара успокоилась и легла спать, а на следующий день женщина от побоев скончалась. Увидев это, злоумышленник расстроился и отправился за алкоголем, а его приятель в это время вызвал врачей и полицию.

Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы с ограничением свободы на год.