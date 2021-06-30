Вчера, 29 июня, в одной из квартир в Октябрьском районе на улице Провиантская 43-летний мужчина погиб при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Жильцы многоквартирного дома заметили возгорание и вызвали сотрудников экстренных служб.

В квартире жила женщина со своим 43-летним сыном. Прибывшим на место пожарным удалось потушить огонь в загоревшейся комнате, где и находился мужчина. Его тело обнаружили на диване. Хозяйка квартиры не пострадала.

Следователи не установили признаков насильственной смерти на теле мужчины. По предварительным данным, его смерть наступила из-за отравления угарным газом. Скорее всего, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, поскольку огонь распространялся от дивана, на котором и нашли мужчину.

Сотрудниками следствия проводятся проверки с целью установления всех обстоятельств возгорания и точной причины смерти погибшего. По результатам расследования будет принято соответствующее решение.