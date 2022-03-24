Суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в смерти женщины за украденный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, днем 19 марта мужчина находился в доме у своей 54-летней знакомой по улице Малой Горной, где они выпивали. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу телефона. Как оказалось, женщина спрятала его. Тогда гость разозлился и нанес хозяйке квартиры не менее пяти ударов кулаками по лицу, а также не менее десяти ногами по телу и голове.

Желая скрыть следы преступления, злоумышленник поджег зажигалкой мягкую мебель в помещении квартиры, после чего покинул место преступления.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.