В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Базарно-Карбулакском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

1 декабря жители села Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района обнаружили неподалеку от железнодорожного полотна тело мужчины, о чем сообщили в полицию.

В ходе проверки личность мужчины установлена, им оказался 67-летний местный житель.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало переохлаждение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.