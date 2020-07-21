Суд признал 33-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в грабеже. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Он 23 декабря 2019 года у дома №23 на площади Свободы в городе «заперчил» 58-летнюю прохожую, повалил ее на землю, поставил ногу на грудь и вырвал сумку.

В аксессуаре лежало 65,5 тысячи рублей.

Потерпевшая требовала вернуть средства, но злоумышленник все равно ушел.

Позже его задержала полиция. Мужчина признался, что пошел на этот шаг ради спиртного.

Он признал свою вину и возместил ущерб, теперь ему придется провести два года в исправительной колонии общего режима.