В Новоузенском районе Саратовской области полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник напал с ножом на родного брата из-за денег их матери.

Житель села Петропавловка — мужчина 47 лет попал в больницу с ножевыми ранениями. Медики передали информацию в полицию. Как удалось выяснить, на него напал его старший брат.

Потерпевший регулярно ухаживал за пожилой матерью, и та отдала ему на хранение деньги, которые она скопила на жизнь. Старший брат, имевший пристрастие к алкоголю, узнал это и потребовал еще до смерти пенсионерки поделить деньги.

Получив отказ, злоумышленник разозлился и нанес своему брату ножевые ранения.

После совершения преступления мужчина скрывался в одном из ближайших сел. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. На него завели уголовное дело.