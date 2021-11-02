Завершено уголовное дело в отношении 32-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Об этом сообщает следственное управление по Саратовской области.

Мужчина, в процессе развода со своей 28-летней супругой, попросил ее увидеться, чтобы обсудить возможность восстановления отношений. С этой целью они встретились вблизи дома №18 по улице Зенитная Саратова.

Пара расположилась в салоне принадлежащей мужчине машины. В процессе разговора началась ссора, и мужчина, достав нож, нанес ей несколько ударов в грудь и шею. Девушка скончалась на месте. Осознав содеянное, он пошел в отдел полиции и сообщил о случившемся.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что смерть наступила в результате повреждения крупных кровеносных сосудов и большой кровопотери.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.