Житель Балакова Саратовской области предстанет перед судом за убийство при превышении необходимой самообороны, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

11 февраля в комнате одного из общежитий на улице Вокзальная в Балакове 58-летний хозяин жилища выпивал со своим 38-летним знакомым. Во время застолья гость начал флиртовать с падчерицей своего собутыльника. Тому это не понравилось, и он в резкой форме сделал ему замечание.

В ответ гость схватил со стола стеклянную бутылку и бросился на оппонента. Тот взял со стола нож и несколько раз ударил им своего собутыльника в грудь и руки. Свидетелем убийства стала сожительница хозяина комнаты, она и вызвала полицейских.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело передано в суд.