Житель села Осиновка Энгельсского района Саратовской области задержан по подозрению в убийстве родного племянника, сообщает пресс-служба следственного управления.

В ночь с 8 на 9 января 51-летний мужчина выпивал в компании своей сожительницы и 25-летнего племянника. Во время застолья между мужчинами произошла ссора и младший из них назвал родственника лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ старший схватил со стола нож и несколько разз ударил им племянника в шею, грудь и плечо. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас мужчина задержан решается вопрос об его аресте. Ведется следствие.