Житель Саратова подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Днем 8 января 42-летний мужчина в своей квартире на улице Некрасова что-то не поделил со своей 40-летней сожительницей. Сначала он избивал ее различными бытовыми предметами, а затем несколько раз ударил ее ножом.

Крики женщины услышали соседи и вызвали полицейских, но подозреваемый отказался из впустить. Тогда дверь в квартиру пришлось вскрывать прибывшим спасателям. В жилище было обнаружено тело женщины.

Подозреваемый задержан. Пока о причинах соры с сожительницей он не рассказал. Возбуждено уголовное дело.