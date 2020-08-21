Житель Ленинского района Саратова сознался в убийстве сожителя своей дочери, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

1 июня 58-летний мужчина отмечал День защиты детей вместе со своим 41-летний зятем. В процессе распития он начал предъявлять претензии возлюбленному дочери, что тот. Дескать, много выпивает и мало зарабатывает. В ответ зять оскорбил тестя.

Мужчина не стерпел, несколько раз ударил собутыльника рукой, а затем схватил со стола нож и нанес зятю четыре удара в шею. Тот скончался на месте.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили к следователю. На допросе он сознался в убийстве.

Расследование уголовного дела завершено. Сейчас оно находится на утверждении прокурора.