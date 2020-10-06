Житель села Даниловка Аткарского района Саратовской области погиб на пожаре в собственном доме, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня, приблизительно в 13:00, жители села заметили пожар в частном доме в котором проживал 63-летний мужчина. Прибывшие пожарные потушили строение и обнаружили на полу в одной из комнат тело его хозяина.

Следователи осмотра места происшествия. По предварительным данным, возгорание началось с сеней, где располагался холодильник.

Проводится проверка.