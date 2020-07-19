Вчера утром, 18 июля, жители девятиэтажки на проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова заметили пожар в одной из квартир. О происшествии сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Очевидцы поспешили вызвать огнеборцев. Те ликвидировали возгорание, после чего обнаружили на балконе труп 62-летнего хозяина жилища, а в другой комнате — его 59-летнего племянника. Мужчину экстренно госпитализировали.

Прибывшие следователи осмотрели место происшествия. По заключению судебно-медицинского эксперта, признаков насильственной смерти на теле обгоревшего мужчины не обнаружено.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения.

Следователи Заводского района проводят проверку.