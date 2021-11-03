Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Краснопартизанского района, обвиняемого в в жёстком избиении бездомного. Об этом сообщает следственное управление по Саратовской области.

28-летний молодой человек познакомился с 36-летним мужчиной. Узнав, что у того нет дома и работы, предложил ему пожить у себя и помочь устроиться на работу. Новый знакомый принял предложение молодого человека, однако в тот же день исчез. После ухода гостя, обвиняемый обнаружил, что пропало четыре тысячи рублей.

Позже 28-летний молодой человек случайно встретил старого знакомого в заброшенном доме на улице Шехурдина в Саратове и озвучил свои претензии. Бомж сказал, что не брал денег. Не поверив в сказанное, обвиняемый принялся избивать бездомного руками и ногами по голове и телу.

Когда потерпевший упал, злоумышленник нанес ещё несколько ударов деревянным брусом, а так же бросил осколок кирпича в голову. Отомстив, молодой человек пошел домой.

Бомж смог выйти на улицу, где прохожие вызвали ему скорую помощь. Медики боролись за его жизнь, однако от полученных травм тот скончался.

Согласно судебно-медицинскому исследованию мужчина умер от полученных травм. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.