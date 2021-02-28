Вчера, 27 февраля, в 20:45 на Пензенской улице 35 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Дорогу не поделили два ВАЗ-2110.

В результате столкновения госпитализировали 45-летнего водителя одной из “десяток”.

