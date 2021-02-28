Домой Рубрики Новости Саратова Мужчину госпитализировали после столкновения двух “десяток” на Пензенской РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчину госпитализировали после столкновения двух “десяток” на Пензенской По Новости Саратова - 28.02.2021 150 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 27 февраля, в 20:45 на Пензенской улице 35 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Дорогу не поделили два ВАЗ-2110. В результате столкновения госпитализировали 45-летнего водителя одной из “десяток”. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Объявлен санитарный день в двух школах и четырех детсадах Саратова Центр и еще два района Саратова остались без воды Ребенок пострадал в столкновении Lada Kalina и мусоровоза в Перелюбском районе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Объявлен санитарный день в двух школах и четырех детсадах Саратова Новости Саратова - 28.02.2021 12 Завтра, 29 февраля, саратовские школьники вновь не сядут за парты. Об этом сообщили в мэрии. Причина — санитарный день. Он объявлен в детсадах № 114,... Центр и еще два района Саратова остались без воды 28.02.2021 Ребенок пострадал в столкновении Lada Kalina и мусоровоза в Перелюбском районе 28.02.2021 Следователи выясняют, почему дети утонули в полынье на Волге 28.02.2021 Двое детей утонули в полынье на Волге 28.02.2021