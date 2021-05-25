Возбуждено уголовное дело об убийстве 57-летнего жителя Маркса. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, 23 мая горожанин обнаружил его тело на обочине дороги на Мельничном проезде.

Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть мужчины наступила вследствие резаных ран шеи и лица, массивной кровопотери.

По подозрению в преступлении задержан 39-летний мужчина и 43-летняя женщина. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.