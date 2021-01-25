Расследование уголовного дела об убийстве 89-летней жительницы Базарного Карабулака продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 19 января в частном доме поселка был обнаружен ее труп. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стала обширная резаная рана шеи с повреждением сонной артерии и яремных вен, кровопотеря, тупая травмы шейного отдела позвоночника.

В совершении преступления подозревают 53-летнего местного жителя, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.

