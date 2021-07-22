Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Балакова за попытку дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

13 апреля прошлого года мужчина в служебной машине сотрудника ДПС предложил ему три тысячи рублей за то, чтобы он не фиксировал нарушение им правил дорожного движения. Принять деньги полицейский отказался.

Адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного дела и выписке штрафа, поскольку подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся и попытался загладить вред, оказывая благотворительность центру помощи детям.

Суд, ходатайство адвоката удовлетворил и уголовное дело было прекращено выписанным штрафом.

Прокурор с решением судьи не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке, указав на то, что это преступление посягает на основы государственной власти и нарушает ее авторитет.

Суд признал эти доводы обоснованными, и первое решение было отменено. При повторном рассмотрении уголовного дела суд признал вину мужчины и назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей в доход государства.