Задержан 33-летний житель Вольска по подозрению в умышленном причинении вреда своей 33-летней жене, что повлекло за собой ее смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, вечером 7 января мужчина из-за ревности начал бить ее руками и ногами по голове. Объяснения о том, что подозрения беспочвенны, не тронули злоумышленника. После этого он даже не отвез возлюбленную в больницу.

Днем 8 января мужчина осознал, что его супруга умерла и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть женщины.

Судебно-медицинское исследование показало, что ее не стало из-за тупой травмы головы с ушибом головного мозга, сопровождавшимся гематомой.

Решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения. Доказательства закрепляются, расследование продолжается.

