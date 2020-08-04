По решению суда саратовца оставили без водительских прав из-за неуплаты штрафов за несоблюдение ПДД. Об этом сообщили в областном УФССП.

В отношении мужчины возбудили 162 исполнительных производства. Поскольку по месту регистрации найти его не смогли, он был объявлен в розыск.

Позже гражданин позвонил в отдел и заявил, что никакие деньги отдавать он не собирается. Выяснилось, что у него нет ни счетов, ни работы, не имущества.

Поэтому пока что он не сможет приближаться к рулю транспорта, вплоть до уплаты штрафов.