Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшим за собой смерть в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия 29 мая около двух часов ночи на дороге, ведущей от федеральной трассы «Саратов-Сызрань-Волгоград» в сторону села Рыбушка, примерно в 15 километрах от данного населенного пункта, водитель обнаружил мужчину, лежавшего на асфальтовом покрытии и не подававшего признаков жизни. Он вызвал на место полицейских.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. В ходе осмотра тела мужчины обнаружены травмы в области лица. При этом признаков, свидетельствующих о том, что он мог быть сбит автомобилем, не выявлено.

Проверка показала, что не стало 53-летнего жителя села Большая Дмитриевка Лысогорского района.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы.

По подозрению в совершении преступления задержали 55-летнего односельчанина потерпевшего. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.