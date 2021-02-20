18 февраля около часа ночи в квартире дома на 2-м микрорайоне имени Урицкого в Энгельсе было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за тупой травмы груди и травматического шока.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.
По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний приятель погибшего. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.