18 февраля около часа ночи в квартире дома на 2-м микрорайоне имени Урицкого в Энгельсе было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за тупой травмы груди и травматического шока.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний приятель погибшего. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.





