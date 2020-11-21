Следователи возбудили уголовное дело об убийстве шестилетнего ребенка в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 20 ноября 37-летний житель дома на улице Рабочих Маевок оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за пасынком.

Когда он вернулся около 17:00, то обнаружил ребенка мертвым с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено дело, его задержали.

К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты, на место выехал руководитель СК Анатолий Говорунов.

Следователи осматривают место происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего, доказательства закрепляются.

Отметим, что расследование также взял на контроль прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Надзорное ведомство начало проверку.





