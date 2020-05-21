В Балашове Саратовской области на сельхозпредприятии, на мужчину упал бункер для гречки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление.

3 апреля около полудня двое рабочих сняли с креплений оборудование по очистке гречки. Место работы они ограждать не стали, и это никто не проконтролировал. В этом время, после завершения полевых работ в цех вошел 57-летний мастер производства. Мужчина отправился в помещение, где проводился демонтаж, и там на него и упал бункер для подачи гречки.

Пострадавшего доставили в больницу, где 11 апреля он умер от полученных травм. ПО факту возбуждено уголовное дело.