Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины из-за нарушения требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Утром 10 февраля 58-летний водитель погрузчика работал в помещении склада организации по производству минеральных удобрений в селе Быков Отрог Балаковского района.

Для ремонта автопогрузчика рабочий зафиксировал его в приподнятом положении, установив на металлическую подставку. Затем рабочий подлез под машину, но в этот момент погрузчик рухнул с удерживающей его конструкции, придавив мужчину.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.