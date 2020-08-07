В середине прошлого месяца, 17 июля, комиссией завершено расследование несчастного случая, произошедшего на территории АО «Металлургический Завод Балаково» с водителем грузового автомобиля.

Напоминаем, 5 июня водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр и приступил к починке неисправного грузового автомобиля MAN. Мужчина поднял стрелу опрокидывателя и заглушил двигатель.

Сообщается, что механик не давал указаний водителю на ремонт автомобиля. Ночью другие работники завода обнаружили тело пострадавшего – мужчину придавило стрелой опрокидывателя.

В ходе расследования было установлено, что вся система автомобиля находилась в исправном состоянии. Комиссия выяснила, что причинами несчастного случая стали: отсутствие контроля должностных лиц за действиями пострадавшего, в том числе за соблюдением им инструкций по охране труда; выполнение водителем ремонтных работ, которые не прописаны в его трудовом договоре.

Ответственными в данном случае признаны: сам погибший, механики и юридическое лицо АО «Металлургический Завод Балаково». Виновные привлечены к административному штрафу, так, юридическое лицо выплатит 90 тысяч рублей.