Организована доследственная проверка по факту смерти 67-летнего жителя Александрово-Гайского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным мужчина на тракторе нанялся убирать сено и солому в местное КФХ. Начальник не смог дозвониться ему и отправился в поле неподалеку от хутора Балабаечкин. Подъехав к трактору, гражданин обнаружил его без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

Следователь и судебно-медицинский эксперт осмотрели место происшествия. По предварительным данным, кусок куртки пенсионера попал в пресс, формирующий тюки сена. Руку затянуло в валы.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате тупой сочетанной травмы груди с переломами ребер, ушибами внутренних органов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.