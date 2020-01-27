Больше недели в Саратове разыскивают 50-летнего Александра Костенко. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ушел из дома 19 января и с тех пор не выходил на связь с родными. Рост Александра Костенко 174 сантиметра. Он худощавого телосложения, с короткими темно-русыми волосами и серыми глазами. Уходя из дома мужчина надел черную куртку, такого же цвета джинсы и ботинки, на голове — черная шапка с белой полосой.

Из особых примет — сломанный нос.

Розыск Александра Костенко координирует инфоорг Надежда Пёрышко +7-905-383-86-88. Также сообщить о нем можно по телефонам — +7-800-700-54-52, или 112.

Напомним, также в Саратовской области сейчас разыскивают 46-летнюю Ларису Лебедеву из села подлесное Марксовского района.