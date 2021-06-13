Пастух из села Николевка Балаковского района Саратовской области погиб от удара молнией, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Утром 12 июня 54-летний мужчина выгнал на пастбище скот. В обед мужчина в селе не объявился, и встревоженные односельчане пошли его искать. Во время поисков тело пастуха было найдено на пастбище.

Следователь и эксперты осмотрели труп мужчины и заметили, что волосы на его голове опалены, а на ногах имеются следы ожогов. По все вероятности, мужчина погиб от дара молнией.

Проводится проверка.