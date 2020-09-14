Следователи проводят проверку по факту смерти 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 12 сентября 2020 года в поселке Нижний Рейник рабочие проводили сварочные работы в загоне для лошадей. После этого они начали собирать оборудование.

Один из мужчин сматывал удлинитель, а второй загружал технику в автомобиль. Внезапно второй из них услышал крик напарника.

На его глазах 33-летний гражданин упал на землю и перестал подавать признаки жизни.Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело погибшего. По предварительным данным он скончался из-за удара током.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.