20 июля во дворе частного дома в поселке Красноармейский Романовского района был обнаружен 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Его нашли без сознания родственники. Они попытались быстро довезти его до больницы, но он перестал подавать признаки жизни.

Следователи провели осмотр места происшествия. На теле мужчины выявлены следы термического воздействия, характерные для поражения электрическим током.

Выяснилось, что во дворе дома мужчина работал с болгаркой, которая была подключена к удлинителю, лежавшему на земле. Незадолго до этого прошел дождь, и поверхность земли была мокрой. Скорее всего, во время работы мужчина коснулся металлического предмета, который оказался под напряжением.

Следователи продолжают проверку, устанавливается точная причина смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего.