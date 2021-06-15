Суд признал 38-летнего рецидивиста из Самойловского района виновным в неоднократном несоблюдении административных ограничений. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выяснилось, что он 3 февраля и 6 апреля 2020 года не явился в отдел полиции на регистрацию без уважительных причин, за что его привлекли к административной ответственности.

А 27 ноября 2020 года в селе Елизаветино он нарушил общественный порядок, за что на гражданина составили протокол.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, ему дали два месяца исправительной колонии общего режима.