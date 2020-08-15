Волонтеры начали розыск 32-летнего Дмитрия Присталова, пропавшего неделю назад в Энгельсе Саратовской области, сообщают члены поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ушел из дома 8 августа. Дмитрий Присталов был одет в серую рубашку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки с синей полосой и темно-серая кепка. Рост мужчины — 170-175 сантиметров. Он худощавого телосложения, с русыми короткострижеными волосами.

Сообщить о Дмитрии Привалове можно по телефону — +7- 927-100-21-37, +7-800-700-54-52, или 112.