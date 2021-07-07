Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут 63-летнего жителя Заводского района Саратова. Информация об этом появилась на странице отряда в социальных сетях.

Сергей Макрушин пропал 4 июля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Как сообщает «Лиза Алерт», рост Сергея 175 сантиметров, глаза голубые а волосы русые и с сединой.

Мужчина был одет в рубашку в полоску с короткими рукавами, так же на нем были темные джинсы и светлая кепка.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.