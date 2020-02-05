Фигурантам уголовного дела предъявили новое обвинение. Об этом сообщает СУ СКР.

В Новоузенском районе 26- и 47-летним мужчинам предъявили обвинение по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме этого следователи выявили еще одно преступление, в котором участвовал их 44-летний подельник.

Следствие считает, что с 8 по 10 августа 2019 года 32-летний житель хутора Ближний выпивал со своими приятелями. Один из товарищей обвинил его в краже телефона, а двое других встали на сторону 44-летнего владельца мобильника. Тогда собутыльники избили оппонента, после чего продолжили отдыхать.

Мужчины решили прокатиться на автомобиле. Во время развлечения ссора периодически набирала обороты и 32-летнему сельчанину снова доставалось. Злоумышленники засунули свою жертву в багажник, а после выгрузили его у берега водоема. Там 26-летний парень ударил бедолагу ногой по голове, а его соратник добил потерпевшего деревянной палкой.

11 августа в полицию обратился брат 32-летнего сельчанина, который сообщил о пропаже родственника. Правоохранители вышли на убийц. На допросе они признались в преступлении и указали местонахождение тела.

Теперь всем троим вменяют незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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