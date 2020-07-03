Следственным отделом по Ленинскому району Саратова продолжается расследование уголовного дела по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Напоминаем, что ранее, 24 июня, из квартиры дома госпитализировали мужчину с многочисленными травмами. Врачи пытались его спасти, но все было тщетно. От полученных травм мужчина умирал в больнице четыре дня.

Позже появилась информация, что подозреваемый в убийстве мужчины найден. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель.

На сегодняшний день стали известны подробности происшествия. 23 июня, около 22:30, 47-летний подозреваемый проходил мимо СТО на улице Лунная и заметил троих подвыпивших знакомых. Обратившись к пострадавшему, мужчина потребовал, чтобы тот отремонтировал его планшет, который он накануне по неосторожности раздавил. 50-летний мужчина заявил, что ничего ремонтировать не собирается. Но задержанного такой ответ не устроил, он начал бить мужчину по голове и всему телу кулаками и ногами.

Один из знакомых решил урегулировать конфликт и отвел 47-летнего мужчину в сторону, за это время пострадавший успел уйти домой. Но там ему не стало лучше, состояние постепенно ухудшалось. Тогда родственники вызвали потерпевшему скорую. Мужчину госпитализировали, в больнице ему провели операцию, но все же он не выжил.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стал гепопневмоторакс, тупая сочетанная травма тела с переломами ребер, разрывом селезенки.

Позже возникли сложности с поиском нападавшего 47-летнего мужчины в связи с отсутствием у него постоянного места жительства. Но полицейским удалось поймать обвиняемого, который на данный момент признал свою вину.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.