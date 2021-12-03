Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему за собой смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

36-летний мужчина проживал совместно со своими родителями в квартире дома по улице Тельмана в Энгельсе. В ночь с 1 на 2 мая они поссорились с матерью на почве высказанных ею претензий о несознательном образе жизни сына, отсутствии работы и употреблении им алкоголя.

73-летний отец мужчины вступился за супругу. В процессе конфликта злоумышленник нанес отцу удар ногой в область живота, а затем кулаком в грудь. «Скорая» доставила мужчину в больницу, где он скончался на следующий день.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.