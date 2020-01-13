Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства 35-летнего мужчины в Кировском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

15 августа 35-летний саратовец познакомился в компании с двумя приятелями 24 и 43 лет. Они пожаловались ему на то, что им негде жить, так, как хозяин квартиры, которую они снимали потребовал от них освободить жилплощадь. Мужчина решил проявить гостеприимство и пригласил их в квартиру на улице Артиллерийская, которую и сам снимал.

Там троица села выпивать и во время застолья временный хозяин назвал младшего из новых приятелей лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Тот оказался необидчивым и не стал развивать конфликт.

Вскоре «грубиян» отправился спать, а его гости продолжили возлияния. Старший из мужчин, отсидевший в свое время за убийство, предложил своему товарищу рассчитаться за оскорбление, тот отказался. Тогда 43-летний мужчина решил свершить правосудие самостоятельно.

Войдя в комнату, он взял утюг и нанес 35-летниму компаньону несколько ударов по голове. Потерпевший попытался оказать сопротивление, но злоумышленник затянул у него на шее шнур от утюга и удерживал до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. 24-летний парень, опасаясь тоже стать жертвой, не остановил злоумышленника, однако, уходя из квартиры он решил прихватить с собой сотовый телефон и телевизор убитого.

Тело потерпевшего на следующее утро обнаружил хозяин арендуемой квартиры.

Сейчас уголовное дело передали в суд. Старшего из подельников привлекают к ответственности за убийство, а младшего — за кражу.