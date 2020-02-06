Осуждены двое фигурантов уголовного дела за убийство и кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в августе 2019 года саратовец познакомился с двумя бомжами, которые пожаловались ему на отсутствие постоянного места жительства. 35-летний мужчина проявил гостеприимство и пригласил новоиспеченных товарищей пожить у него, в съемной квартире. Там компания стала распивать горячительные напитки.

Во время застолья собутыльники не сошлись во мнении и хозяин квартиры оскорбил 24-летнего гостя, назвав его гомосексуалистом. Однако оппонент не обратил на это внимание и не стал раздувать конфликт.

Позднее 35-летний мужчина пошел спать, а 43-летний саратовец вспомнил оскорбление в адрес свого друга и решил разобраться с обидчиком. Его товарищ отказался посодействовать. Тогда злоумышленник взял утюг и несколько раз ударил потерпевшего по голове. Тот попытался дать отпор нападавшему, однако был задушен шнуром от утюга.

24-летний саратовец знал об уголовном прошлом своего приятеля и не решился остановить его, дабы не попасть под горячую руку. Подельники покинули жилище, прихватив с собой телефон и телевизор.

В настоящее время убийцу приговорили к 14 годам, а его соучастника к двум с половиной годам за кражу, совершенную группой лиц. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима.